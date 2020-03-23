Улицу на Васильевском оцепили из-за возможного «минирования»

Улицу на Васильевском оцепили из-за возможного &#171;минирования&#187;
Двор на Железноводской улице оцепили. Фото: vk.com/spb_today

Участок у одного из домов на Железноводской улице в Василеостровском районе Петербурга оцепили. На месте работает полиция.

В оцеплении утром в понедельник, 23 марта, оказался участок проезда. По словам очевидцев, огородить его лентой решено из-за возможного «минирования».

«Оцеплен двор на Железноводской улице, рядом метро «Приморская», говорят, что заминирован», — рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Точные причины оцепления пока неизвестны. Участок расчистили от машин и людей. На месте замечены полицейские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорт Шереметьево в воскресенье, 22 марта, поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти внутренних рейсов. В список попал самолет, выполняющий перелет из Москвы в Санкт-Петербург.

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