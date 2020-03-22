Анонимы угрожают взорвать самолет Москва — Петербург

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти внутренних рейсов. В список попал самолет, выполняющий перелет из Москвы в Петербург.

Неизвестный 22 марта сообщил об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Петербург, Пермь, Самару и Уфу, а также рейс из Астрахани в Москву.

Письмо было отправлено на электронный адрес аэропорта Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Днем ранее анонимы отправили сообщения о минировании 13 рейсов. Приходить угрозы начали с 3 марта. В список «минеров» за это время попало более 50 рейсов. Все сообщения оказались ложными. По данным источника в силовых структурах, неизвестные грозятся слать письма до тех пор, пока не получат биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы 18 марта заявили об угрозах взрыва на борту четырех самолетов.