Анонимы угрожают взорвать самолет Москва — Петербург

Анонимы угрожают взорвать самолет Москва &#8212; Петербург
В список "минеров" попали 5 самолетов. Фото: unsplash.com

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти внутренних рейсов. В список попал самолет, выполняющий перелет из Москвы в Петербург.

Неизвестный 22 марта сообщил об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Петербург, Пермь, Самару и Уфу, а также рейс из Астрахани в Москву.

Письмо было отправлено на электронный адрес аэропорта Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Днем ранее анонимы отправили сообщения о минировании 13 рейсов. Приходить угрозы начали с 3 марта. В список «минеров» за это время попало более 50 рейсов. Все сообщения оказались ложными. По данным источника в силовых структурах, неизвестные грозятся слать письма до тех пор, пока не получат биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы 18 марта заявили об угрозах взрыва на борту четырех самолетов.

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