В России «заминировали» четыре самолета

Анонимы позвонили в Шереметьево и заявили, что на бортах находятся бомбы.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщили в ТАСС. На электронную почту аэропорта Шереметьево написали анонимы о «минировании» четырех самолетов. Они уверяют, что на борту самолетов Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва спрятаны бомбы.

Отмечается, что с третьего марта были «заминированы» 25 рейсов, но пока ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Рекорд установили 17 марта, когда говорилось о «минировании» шести самолетов.

Источники уверяют, что анонимы просят вернуть им биткоины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге во вторник проверили почти 300 объектов из-за сообщений о «минировании». Как стало известно gazeta.spb.ru, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.