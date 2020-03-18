В России «заминировали» четыре самолета

В России &#171;заминировали&#187; четыре самолета
Самолеты проверяют. Фото: pixabay.com

Анонимы позвонили в Шереметьево и заявили, что на бортах находятся бомбы.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщили в ТАСС. На электронную почту аэропорта Шереметьево написали анонимы о «минировании» четырех самолетов. Они уверяют, что на борту самолетов Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва спрятаны бомбы.

Отмечается, что с третьего марта были «заминированы» 25 рейсов, но пока ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Рекорд установили 17 марта, когда говорилось о «минировании» шести самолетов.

Источники уверяют, что анонимы просят вернуть им биткоины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге во вторник проверили почти 300 объектов из-за сообщений о «минировании». Как стало известно gazeta.spb.ru, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

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