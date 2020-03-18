В Петербурге во вторник проверили почти 300 объектов из-за сообщений о «минировании»

В Петербурге во вторник проверили почти 300 объектов из-за сообщений о &#171;минировании&#187;
При проведении мероприятий были задействованы 326 сотрудников ОВД и 80 автомобилей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на адреса электронных почт районных судов за день поступило 12 сообщений с заявлениями о минировании социальных объектов. Также на почту детсада №45 поступило сообщение о минировании 102 дошкольных учреждений.

Все произошло во вторник, 17 марта. Правоохранители осмотрели 7 зданий судов, 205 детских дошкольных учреждений, 31 больницу, 8 вокзалов и 40 отелей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

Из зданий эвакуировали 3 тыс. 182 человека. При проведении мероприятий были задействованы 326 сотрудников ОВД и 80 автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации ребенка, который наелся магнитов. Дошкольник находился в квартире на Караваевской улице.

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