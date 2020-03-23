Туроператор «Индиго-Тур» закрывается из-за пандемии коронавируса

Туроператор организовывал поездки в Индию, Непал, Тибет, Шри-Ланку, на Мальдивы, в Малайзия и Сингапур. Фото: unsplash

Туроператор организовывал поездки в Индию, Непал, Тибет, Шри-Ланку, на Мальдивы, в Малайзия и Сингапур. Фото: unsplash

В России первый туроператор объявил о прекращении деятельности из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Обо всем сообщается на сайте туроператора, который работал с азиатскими странами. Туроператор заявил, что у организации нет возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации туров.

Туры в страны Азии теряют популярность на фоне ситуации с распространением коронавируса, поскольку большинство государств закрыло границы для иностранцев. Клиентам, забронировавшим туры, предлагается обратиться за выплатами в ассоциацию «Турпомощь» и страховую компанию «Гелиос».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Помимо этого, ограничения коснутся Японию, Таиланд и Вьетнам и Индию.