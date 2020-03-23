По требованию прокуратуры в Петербурге наркозависимых водителей лишили водительских прав

По требованию прокуратуры в Петербурге наркозависимых водителей лишили водительских прав
Прокурор района в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился с исками в суд о лишении водительских прав водителей, страдающих наркозависимостью. Фото: Pixabay

Прокуратура через суд потребовала лишить водительских прав лиц, страдающих наркоманией.

Прокуратура Фрунзенского района в ходе проверок соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявила водителей, которые находятся на учете, как наркозависимые, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.

Прокурор района в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился с исками в суд о лишении водительских прав водителей, страдающих наркозависимостью.

Решениями Кировского и Фрунзенского районных судов Петербурга, Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе проверок выяснилось, что 19 граждан, имеющих водительские удостоверения, состоят на учетах в медицинских учреждениях в связи с наркозависимостью.

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