В Петербурге появится 437 «говорящих» светофоров

Светофоры на 59 адресах в Северной столице оборудуют голосовым сопровождением. Все работы должны быть завершены к концу мая 2020 года.

О намерениях обеспечить голосовым сопровождением 437 светофоров сообщили в понедельник, 23 марта, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В общей сложности благоустройство коснется 59 адресов в разных районах города на Неве.

Перечень пунктов, где появится голосовое сопровождение, составлялся с учетом обращений Всероссийского общества слепых и других аналогичных организаций. «Говорящие» светофоры будут вслух дублировать световые сигналы, что обеспечить безопасное передвижение слепых граждан и маломобильных групп населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский метрополитен в течение 2020 года получит 56 новых вагонов с асинхронным тяговым приводом.