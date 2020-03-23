В Петербурге появится 437 «говорящих» светофоров

В Петербурге появится 437 &#171;говорящих&#187; светофоров
Голосовое сопровождение поможет обеспечить безопасность слепым людям. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Светофоры на 59 адресах в Северной столице оборудуют голосовым сопровождением. Все работы должны быть завершены к концу мая 2020 года.

О намерениях обеспечить голосовым сопровождением 437 светофоров сообщили в понедельник, 23 марта, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В общей сложности благоустройство коснется 59 адресов в разных районах города на Неве.

Перечень пунктов, где появится голосовое сопровождение, составлялся с учетом обращений Всероссийского общества слепых и других аналогичных организаций. «Говорящие» светофоры будут вслух дублировать световые сигналы, что обеспечить безопасное передвижение слепых граждан и маломобильных групп населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский метрополитен в течение 2020 года получит 56 новых вагонов с асинхронным тяговым приводом.

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