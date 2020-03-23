В Петербурге уничтожат 50 кг сушенных цветков персика из Китая

Проверку Россельхознадзора не прошли цветки персика из Китая. Фото: pixabay.com

Проверку Россельхознадзора не прошли цветки персика из Китая. Фото: pixabay.com

В Петербурге уничтожат 50 кг цветков персика, прибывших из Китая. В партии обнаружили семена, имеющие карантинный статус.

Партия цветков прибыла в порт Санкт-Петербурга в марте 2020 года. В ходе проверки инспекторы Управления Россельхознадзора выявили семена сорного растения.

Проверка подтвердила, что в грузе присутствовали жизнеспособные семена ипомеи плющевидной (Ipomoea hederacea Jacquin), которые имеют карантинный статус для стран Евразийского экономического союза. Ипомея способная снизит урожайность и засоряет получаемый урожай.

«В соответствии с нормативно-правовыми актами в области карантина растений, по решению собственника продукции 50 килограммов цветков будут уничтожены», — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Аналогичное нарушение было выявлено в феврале 2020 года. Ипомею обнаружили в 150 кг цветков персика из Китая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уничтожат 1,5 тыс. цветов, зараженных опасными карантинными насекомыми.