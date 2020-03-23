ГИБДД ищет лихача, который промчался по встречке на ЗСД

ГИБДД ищет лихача, который промчался по встречке на ЗСД
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Петербурге автомобилистам пришлось уворачиваться от водителя, который мчался по встречной полосе Западного скоростного диаметра.

Все произошло днем в понедельник, 23 марта. Теперь лихача на белой иномарке, который рассекал по встречке на большой скорости, ищут правоохранители.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, инспекторы изучили кадры, попавшие в СМИ.

«В отношении водителя транспортного средства, что совершал движение во встречном потоке на Западном скоростном диаметре, сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», – отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нарушитель набрал «хорошую» скорость и мчался по крайней полосе. Очевидцы предположили, что мужчина был в нетрезвом виде.

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