На Кубе россиянина госпитализировали в критическом состоянии после заражения коронавирусом

На Кубе россиянина госпитализировали в критическом состоянии после заражения коронавирусом
Отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь. Фото: отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь

У россиянина, отдыхающего на Кубе, выявили новый вирус. В настоящее время 45-летний мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии.

Гражданин РФ прилетел на Кубу из Франции 12 марта. 20 числа у него появились первые симптомы.

Как сообщили в кубинском министерстве здравоохранения, отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь. Медики посчитали случай подозрительным, и пациента перевели в Институт тропической медицины Педро Кюри.

По последним данным, на Острове подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии. Число зараженных инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус куба россиянин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Кубе россиянина госпитализировали в критическом состоянии после ...
Россиянку задержали в Черногории из-за распространения лжеинформации про ...
Skoda рассказала о ценах на новый Rapid в России
В Смольном рассказали, кому грозит потеря работы из-за коронавируса
Боеприпас времен ВОВ нашли у дома на Канонерском острове
Строительство водовода изменит движение автобусов в Курортном районе
В ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии коронавируса
Петербург и Ленобласть обсудили «мусорную реформу».