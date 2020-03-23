На Кубе россиянина госпитализировали в критическом состоянии после заражения коронавирусом

Отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь. Фото: отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь

Отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь. Фото: отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь

У россиянина, отдыхающего на Кубе, выявили новый вирус. В настоящее время 45-летний мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии.

Гражданин РФ прилетел на Кубу из Франции 12 марта. 20 числа у него появились первые симптомы.

Как сообщили в кубинском министерстве здравоохранения, отель, в котором остановился турист, направил его в местный госпиталь. Медики посчитали случай подозрительным, и пациента перевели в Институт тропической медицины Педро Кюри.

По последним данным, на Острове подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии. Число зараженных инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс.