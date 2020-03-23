Skoda рассказала о ценах на новый Rapid в России

На выбор любителей автопроизводителя представят модель в четырех комплектациях и с тремя двигателями.

В компании Skoda началось оформление заказов на новое поколение Rapid. Минимальная цена за модель начинается от 792 тыс. рублей. Улучшенную версия автомобиля обойдется в 1 171 000 рублей.

Мощность двигателя в версиях, представленных в России составит 90 или 110 лошадиных сил. Объем — 1,6 литра. Что касается мощности, для 90 л.с предусмотрена механическая коробка передач. «Автомат» идет в наличие с уже более мощным мотором в 110 л.с. Об этом сообщает РБК.

Также, на выбор водителей предлагается модель с наддувным двигателем объемом 1,4 литра. Такой мотор поможет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 9,2 секунды. Максимальная возможная скорость же будет ограничена 204 км/ч.

Модель Rapid очень популярна среди россиян. В январе с российского рынка ушло 1958 экземпляров автомобиля. Всего за февраль Skoda продала 5200 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали производство Skoda Karoq.