В России начали производство Skoda Karoq

В России начали производство Skoda Karoq
Skoda Karoq. Фото: Skoda

В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq. Компания начала сбору на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Karoq стал третьей моделью чешского бренда после Kodiaq и Octavia, которую производят на заводе в Нижнем Новгороде. Производство организовано по методу полного цикла.

На российский рынок кроссовер выйдет в первом квартале 2020 года. Стартовая стоимость Karoq составит 1 млн 515 тыс. рублей.

Автомобиль будет выпущен в двух вариациях — Ambition и Style с двумя бензиновыми моторами. Кроссовер оснащен 1,4 литровым мотором и восьмидиапазонной АКПП.

Во второй половине 2020 года ожидается выход на рынок модели в базовой комплектации Active.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Skoda представила в Петербурге обновленные кроссовер Karoq и лифтбек Rapid второго поколения. Старт продажи Rapid также запланирован на первый квартал 2020 года.

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