Skoda презентовала новые Rapid и Karoq для российского рынка

Skoda презентовала новые Rapid и Karoq для российского рынка
Skoda выпускает на российский рынок новые модели. Фото: Skoda

В Петербурге компания Skoda представила обновленные кроссовер Karoq и лифтбек Rapid второго поколения. Модели выйдут на российский рынок в первом квартале 2020 года.

Skoda Rapid от предыдущей модели отличают стреловидные передние фары и L-образные задние. Машину оснастили навигатором, климат-контролем, подогревом сидений, датчиком давления в шинах, адаптивным круиз-контролем и панорамной крышей. Мощность мотора составит 110 лошадиных сил при 155 Нм максимального крутящего момента. В паре с ним работает механическая КПП на пять скоростей.

Автомобиль уже прошел сертификацию для российского рынка. Стартовая цена Rapid — 829 тыс. рублей.

Продажи нового Karoq стартуют в России в начале 2020 года. Автомобиль будет выпущен в двух вариациях — Ambition и Style. Karoq оснащен 1,4 литровым мотором и восьмидиапазонной АКПП. Стартовая стоимость авто составит 1 млн 515 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Skoda Karoq первое время будет доступен на российском рынке только в переднеприводной версии с турбмотором 1.4 TSI (150 л. с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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