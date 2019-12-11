Skoda представила новые Rapid и Karoq для российского рынка

Компания Skoda представила в Петербурге кроссовер Karoq и лифтбек Rapid второго поколения, который в будущем выйдут на российский рынок.

Продажи нового Karoq стартуют в России в начале 2020 года. Первое время автомобиль будет доступен только в переднеприводной версии с турбмотором 1.4 TSI (150 л. с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость Karoq составит от 1 млн 515 тыс. рублей.

Более доступные версии выйдут на российский рынок позднее, сообщает «Движок». Производство Karoq планируют организовать на заводе Volkswagen Group в Нижнем Новгороде.

Приобрести Skoda Rapid второго поколения российские автомобилисты смогут в первом квартале 2020 года. Стартовая цена автомобиля составит 829 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа официальных дилеров Skoda «Авто Премиум» отметила 25-летие. Ровно четверть века назад Skoda выдала автомобиль первому клиенту в Петербурге.