ŠKODA в Петербурге – 25 лет с Авто Премиумом

В ноябре 2019 года группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» отмечает 25-летие и объявляет беспрецедентные условия покупки на 25 автомобилей ŠKODA в течение 25 дней.

Двадцать пять лет назад в Санкт-Петербурге «Авто Премиум» выдал первый автомобиль ŠKODA своему первому клиенту. Но что такое двадцать пять лет в человеческом измерении, – это молодость, а для предприятия – это возраст зрелости.

Действительно, за десятилетия работы на российском рынке «Авто Премиум» приобрел бесценный опыт, репутацию и доверие десятков тысяч клиентов. Последнее – самый главный показатель успеха, а успех очевидный.

Дилерские предприятия с названием «Авто Премиум» на фасаде, а сегодня их три – на пр. Энгельса, 35, на ул. Хасанская, 5 и на ул. Руставели, 25/2, много раз удостаивались наград чешской марки, как лучшие дилеры в России в области продаж и сервисного обслуживания автомобилей ŠKODA. Отмечены личными наградами и многие сотрудники предприятий.

Непросто быть первопроходцами, — ведь в момент открытия первого автоцентра ŠKODA в России не существовало даже представительства марки. Но в Санкт-Петербурге чешская марка была и остается одной из самых любимых – это честь и ответственность одновременно. А дилеры «Авто Премиум» — сегодня уже бренд, которому действительно доверяют.

Отметить юбилей «Авто Премиум» решил с подарками для своих клиентов, многие из которых остаются приверженцами бренда все эти десятилетия, а автомобили ŠKODA стали для них настоящими членами семьи.

В ноябре «Авто Премиум» проводит беспрецедентную акцию на 25 автомобилей ŠKODA в течение 25 дней. Забронировать и даже внести предоплату за акционный автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума». Подобный уникальный сервис реализован в Петербурге только на портале https://skoda-ap.ru!

Почти месяц дилерские центры будут радовать своих постоянных и новых клиентов не только отличными ценами, но и сервисными акциями, а также акциями на оригинальные аксессуары, сувенирную продукцию и детали ŠKODA.

А порадовать поклонников ŠKODA есть чем – сегодня на складах дилеров в Санкт-Петербурге – более 300 автомобилей в наличии, большинство которых уже с ПТС и могут быть выкуплены в день обращения. Мощности, оборудование и квалификация персонала сервисных центров позволяют осуществлять техническое обслуживание без очередей и с качеством, достойным европейской марки с вековой историей и традициями. Аксессуары и сувенирная продукция ŠKODA – нарядные и оригинальные решения в духе Simply Clever, которыми прославилась чешская марка.