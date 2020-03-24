В Ленобласти будут судить наркодилера за контрабанду 65 кг наркотиков

Ленинградский областной суд рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в контрабанде крупной партии наркотиков, которые он пытался провезти из Эстонии в Россию.

Как сообщает областная прокуратура, правоохранители установили, что мужчина направлялся из Эстонии в Россию на переоборудованном автомобиле Cadillac. В тайнике машины он пытался провезти более 65 кг наркотиков. Однако, он был задержан таможенниками на пункте пропуска «Ивангород».

Гражданина обвиняют в контрабанде и незаконном сбыте, производстве и хранении наркотических средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали лихача под наркотиками. В Пушкинском районе инспекторы ДПС задержали водителя в наркотическом опьянении. К счастью, от горе-автомобилиста никто не пострадал.