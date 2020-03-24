Служебный пес выследил напавшего на пенсионерку бомжа в Петербурге

Служебный пес выследил напавшего на пенсионерку бомжа в Петербурге
Пенсионерка вызвала полицию. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину в центре города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в квартире одного из домов по улице Восстания. Неизвестный мужчина с ножом ворвался домой к пенсионерке, откуда похитил ювелирные изделия, деньги и ноутбук, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая оценила ущерб в 57 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемого в произошедшем — им оказался бездомный мужчина. Поиски злоумышленника облегчила служебная собака по кличке Волк-Меркурий. Она вышла на его след в переулке Ульяны Громовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму задержали серийного вора после заявления пенсионерки из Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пенсионерка происшествие разбойное нападения служебная собака
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Служебный пес выследил напавшего на пенсионерку бомжа в Петербурге
Подсчитан средний возраст умерших от коронавируса людей
Поезд Мурманск-Петербург насмерть сбил человека в Карелии
Двое мужчин с ребенком бросаются под машины на КАД, пытаясь остановить авто
Онлайн-трансляции театров Петербурга посмотрело более 2 млн человек
Психолог дала семейным парам советы, как сохранить отношения во время карантина
В России банки поднимают ставки по ипотеке
В Ленобласти будут судить наркодилера за контрабанду 65 кг наркотиков