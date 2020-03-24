Служебный пес выследил напавшего на пенсионерку бомжа в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину в центре города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в квартире одного из домов по улице Восстания. Неизвестный мужчина с ножом ворвался домой к пенсионерке, откуда похитил ювелирные изделия, деньги и ноутбук, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая оценила ущерб в 57 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемого в произошедшем — им оказался бездомный мужчина. Поиски злоумышленника облегчила служебная собака по кличке Волк-Меркурий. Она вышла на его след в переулке Ульяны Громовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму задержали серийного вора после заявления пенсионерки из Петербурга.