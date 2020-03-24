Лжесотрудник «Сбербанка» украл у петербурженки 4 миллиона

Женщина перевела все деньги на счета злоумышленника. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Женщина перевела все деньги на счета злоумышленника. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жительница Приморского района Петербурга стала жертвой мошенника. Неизвестный под видом сотрудника банка убедил её перевести 4 млн рублей на его счет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около недели назад женщине позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что счетам женщины грозит опасность. Якобы кто-то пытается выкрасть с её банковской карты деньги.

Для сохранности суммы он предложил перевести деньги на указанный им номер счета. После чего женщина в течение недели через платежные системы перечислила мошеннику 4 млн рублей.

Вечером 23 марта петербурженка сообщила о произошедшем в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный под видом сотрудника службы безопасности ПАО «Сбербанк России» похитил со счетов пенсионерки 200 тыс. рублей.