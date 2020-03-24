Сломанный автобус спровоцировал пробку на Московском шоссе

Утром 24 марта водители попали в пробку на одной из самых оживленных трасс Петербурга. По словам очевидцев, сломался автобус и перекрыл все полосы.

«На Московском шоссе перед Курьерским проездом в сторону города мертвая пробка. Вроде 200 м до аварии, но вообще глухо», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Спустя некоторые время автобус оттащили к обочине, но движение в районе ДТП все еще затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».