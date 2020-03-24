Завезенные в Петербург розы и мимозы пришлось сжечь

В Северной столице уничтожили партию свежих роз и мимоз, которые были заражены томатным трипсом.

Как сообщили gazeta.spb.ru в региональном Управлении Россельхознадзора, партия срезанных цветов из Кении и Италии прошла фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Петербурге. При проверке сотрудники ведомства нашли в цветах живых насекомых.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя — томатного трипса. В итоге на уничтожение отправили более полутысячи свежих цветов.

Зараженные розы и мимозы пытались провезти на автомобилях из Латвии в Петербург. Их должны были доставить фирмам по оптовой торговле растениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня сожгла 149 килограмм деликатесов.