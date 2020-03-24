Легковушка столкнулась с грузовиком при выезде с мойки на Белы Куна

Утром 24 марта на улице Белы Куна произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

По словам очевидцев, водитель легковушки при выезде с мойки на Белы Куна в доме № 30-32 не оценил обстановку на проезжей части и столкнулся с грузовиком. Проезд во дворе дома оказался затруднен. В результате ДТП никто не пострадал.

«Чистая машина выезжала из мойки. Ну, теперь долго ему мыться не придётся, без заднего стекла то …Проезд грузовикам перекрыт. Скоро и легковые проехать не смогут», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».