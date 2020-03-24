Врач проигнорировала карантин после возвращения из Таиланда в Петербурге

Врач вышла на работу после поездки в Таиланд. Фото: unsplash.com

Врач вышла на работу после поездки в Таиланд. Фото: unsplash.com

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту возможного сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Одна из сотрудниц частной клиники вернулась из неблагоприятной по коронавирусу страны и сразу вышла на работу.

По данным полиции, 32-летняя женщина, работающая врачом в одной из частных медклиник, ездила отдыхать в Таиланд. В Петербург она прилетела 15 марта и два дня спустя вернулась в клинику.

«17 марта 2020 года женщина вышла работу, где выполняла свои обязанности в штатном режиме, поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники», — рассказали в Главном следственному правлении СК РФ по Петербургу.

В Таиланде подтверждено более 700 случаев заражения коронавирусом. Один из них — с летальным исходом. Инфекция преимущественно распространяется внутри страны.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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