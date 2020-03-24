Французские врачи успешно испытали лекарство от коронавируса

Остается надеяться, что лекарства начнут широко применяться как можно скорее. Фото: pixabay.com

Остается надеяться, что лекарства начнут широко применяться как можно скорее. Фото: pixabay.com

Во Франции успешно испытали антималярийные препараты, которые китайские специалисты советовали использовать в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Оказалось, что сочетание гидроксихлорохина и азитромицина крайне эффективно влияет на лечение нового штамма коронавируса. Результаты исследования французские учёные опубликовали в научном издании International Journal of Antimicrobial Agents.

Оба компонента являются антималярийными препаратами, об успешном применении которых, в том числе, рассказывали китайские коллеги. В ходе эксперимента все пациенты, принимавшие эти лекарства, выздоровели буквально за считанные дни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась своими предположениями по поводу сроков изготовления вакцины от коронавируса.