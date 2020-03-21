Малышева рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса

Телеведущая поделилась своим мнением. Она считает, что лекарство обязательно изобретут.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева, комментируя создание вакцины, заверила, что ее обязательно изобретут совсем скоро. Она считает, что это произойдет в ближайшие три месяца, ведь над созданием трудятся ученые из ведущих стран.

Напоминаем, что изобрести вакцину мало – нужно ее протестировать, доказать эффективность и только тогда лекарство можно будет давать людям. Некоторые эксперты считают, что препарат появится только через полтора года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России начали испытания вакцины против коронавируса. Прототипы вакцин начали испытывать на лабораторных животных. Исследователи определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа.