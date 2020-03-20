Роспотребнадзор: В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наиболее сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Прототипы вакцин начали испытывать на лабораторных животных. Исследователи определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Планируется внедрить вакцину в конце 2020 года.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Преодоление пандемии коронавируса эксперты видят в скорейшем создании эффективной вакцины. Работы над ней ведутся во многих странах, Россия не исключение. Ранее сообщалось, что в МГУ прототип вакцины от коронавируса может быть создан за три месяца. Препарат может быть создан на основе разработанной в МГУ технологии. Она способна создавать сферические частицы-носители для антигенов любых вирусов, в том числе для коронавирусной инфекции. Кроме того, итальянские ученые обещают в течение недели начать тестировать свою вакцину от коронавируса на животных. На людях ее смогут испытать лишь осенью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.