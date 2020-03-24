Pornhub открыл бесплатный доступ к премиуму из-за коронавируса

Известный сайт для взрослых Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ к контенту. Таким образом создатели сервиса рекомендуют пользователям остаться дома из-за пандемии коронавируса.

Срок бесплатной подписки — один месяц. Доступ к ней открыт для пользователей со всего мира, в том числе для россиян.

«Мы побуждаем людей со всего мира оставаться дома для того, чтобы помочь сгладить кривую коронавируса путем самоизоляции», — говорится в сообщении сервиса.

Для того, чтобы получить премиум-доступ, достаточно ввести e-mail и некоторую информацию о себе. Номера банковских карт сайт не запрашивает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам, чтобы у зрителей была возможность разнообразить досуг во время изоляции. Длительность бесплатного доступа в среднем составляет от двух недель до месяца.