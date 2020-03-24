Платежный сервис QIWI не смог продать убыточный «Рокетбанк» и заявил о начале «сворачивания» его работы. В ближайшее время банк ждет существенное уменьшение количества клиентов.
Первоначально в СМИ распространились слухи о закрытии сервиса, однако позже компания опровергла эту информацию и объяснила, что продолжит свою деятельность, однако вынуждена ухудшить условия тарифов и программы лояльности. По данным официального twitter-аккаунта «Рокетбанка», совет директоров QIWI принял решение остановить развитие основного продукта — дебетовой карты.
При этом «Рокетбанк» и «Тинькофф» уже запустили партнерскую акцию, в рамках которой клиента «Рокета» становятся клиентами «Тинькофф», не теряя бонусных рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки России увеличивают ставки по ипотеке.