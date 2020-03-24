На проспекте Науки Solaris остался без колеса после ДТП

Днем 24 марта на проспекте Науки произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, водитель Hyundai Solaris пошел на разворот не с трамвайных путей и врезался в автомобиль марки Skoda. В итоге Solaris остался без колеса.

«Солярис пошел на разворот не с трамвайных путей, по которым ехала синяя Шкода, на проспекте Науки перед Софьи Ковалевской. Солярис видимо остался без колеса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети также утверждают, что водитель Solaris не просто «начал разворачиваться не с трамвайных путей, а еще и на трамвайной остановке развернуться пытался».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».