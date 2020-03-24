В Госдуме предложили лишать свободы на 7 лет в случае нарушения карантина

Попасть в тюрьму на такой срок гражданин сможет, если его нарушение режима самоизоляции приведет к заражению большого количества людей и гибели двух и более лиц.

Идеи об ужесточении наказания для лиц, игнорирующих карантин по коронавирусу, выдвинули председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Массовое заражение планируется наказывать штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком до трех лет. Если в случае непредумышленного заражения, заболевший погибнет, виновник должен будет заплатить штраф в 2 миллиона рублей или на 5 лет оказаться в местах лишения свободы. Если же от вируса погибнет двое и более людей, виновник может попасть в тюрьму на 7 лет.

Предложения подобных мер будут обсуждать завтра, 25 марта, на заседании Совета Госдумы.

В данный момент, в случае нарушения карантинного режима, несознательному гражданину выписывают предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина.