Жители Купчино лишились тепла и горячей воды

Во Фрунзенском районе Петербурга второй раз за неделю происходят отключения воды и отопления. Связано это с плановыми работами АО «Теплосеть». Но местных жителей такое положение дел не устраивает, в социальных сетях публикуется масса жалоб.

В данный момент производятся работы по завершению этапа реконструкции распределительной сети «Будапештская», которая пролегает на участке между улицей Белы Куна и Альпийским переулком. Тепло и воду планируется вернуть до 10 утра 25 марта после того как произведется подключение к временному трубопроводу дублирующей сети. Об этом сообщает АБН с ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

До этого, воду и отопление отключали на сутки 19 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» реконструирует трубы в Московском и Фрунзенском районах. Работы призваны повысить надежность теплоснабжения 940 зданий Фрунзенского и Московского районов.