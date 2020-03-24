Стали известны подробности новых заражений коронавирусом в Петербурге

За последние сутки в городе подтверждено 5 новых случаев заражения.

Вирус нашли у 60-летнего мужчины, который 17 марта вернулся домой из Лондона. После возвращения, уже на следующий день он был госпитализирован в больницу имени Боткина с симптомами ОРВИ. Об этом рассказала пресс-служба комитета по здравоохранению.

Еще один пациент прибыл из Испании. В больницу 26-летний молодой человек попал также на следующий день после прилета.

Помимо этого, в больницу поступило двое молодых людей и девушка, которых заразила общая знакомая.

Все пациенты находятся под медицинским присмотром в стационаре и получают необходимое лечение. Состояние всех больных удовлетворительное, болезнь протекает легко.

Таким образом, в Петербурге зафиксирован 21 случай коронавируса. Всего по России им заболело 495 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом.