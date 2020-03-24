Стали известны подробности новых заражений коронавирусом в Петербурге

Стали известны подробности новых заражений коронавирусом в Петербурге
Коронавирус. Фото: pixabay

За последние сутки в городе подтверждено 5 новых случаев заражения.

Вирус нашли у 60-летнего мужчины, который 17 марта вернулся домой из Лондона. После возвращения, уже на следующий день он был госпитализирован в больницу имени Боткина с симптомами ОРВИ. Об этом рассказала пресс-служба комитета по здравоохранению.

Еще один пациент прибыл из Испании. В больницу 26-летний молодой человек попал также на следующий день после прилета.

Помимо этого, в больницу поступило двое молодых людей и девушка, которых заразила общая знакомая.

Все пациенты находятся под медицинским присмотром в стационаре и получают необходимое лечение. Состояние всех больных удовлетворительное, болезнь протекает легко.

Таким образом, в Петербурге зафиксирован 21 случай коронавируса. Всего по России им заболело 495 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по здравоохранению коронавирус новые случаи заражения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трансляции для находящихся на карантине на «Фонтанке» организует бизнесмен ...
Стали известны подробности новых заражений коронавирусом в Петербурге
Здания Петербурга украсили три портрета Одри Хепберн
Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
Водителя судят за ДТП на Ленинском с двумя погибшими
Путин проведет встречу в Петербурге с членами совета по культуре
«Лаборатория Касперского» сообщила о новом трояне
Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик направился в ЮАР