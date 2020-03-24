Трансляции для находящихся на карантине на «Фонтанке» организует бизнесмен из девятиэтажки

Компания филантропа зарегистрировала в жилом доме на окраине города.

Трансляцию благотворительного проекта #безантракта на выходных посмотрело более двух миллионов человек. Об этом сообщил Комитет по культуре 23 марта. Трансляция велась на сайте издания «Фонтанка».

Организует онлайн-мероприятие Санкт-Петербургская общественная организация поддержки социально-значимых проектов «Альтернатива». Ее руководителем является Ольга Митрофанова.

Мойка78 связалась с Митрофановой и спросила, почему выбор пал на «Фонтанку». На что собеседница ответила, что издание оказалось самым удобным для организации трансляции. К тому же, правительственные каналы не так популярны для подобных мероприятий. Помимо «Фонтанки» по словам Митрофановой для этой цели рассматриваться никто не будет.

Примечательно, что ранее «Фонтанка» писала о Митрофановой в не самом положительном ключе. Когда ее компания «Росконцерт» победила в борьбе за контракт комитета культуры, стоимостью 9,9 млн рублей, издание отметило, что организация зарегистрировала в панельной девятиэтажке рядом с метро «Проспект Большевиков».

Нынешние ограничения из-за COVID-19 могут ударить по бизнесу Митрофановой, поэтому ей был задан логичный вопрос, не обанкротится ли ее фирма после организации некоммерческого проекта #безантракта, который не оплачивается из бюджетных средств. На это собеседница ответила иронично — «возможно, посмотрим».

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