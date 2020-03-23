Власти Петербурга просят пенсионеров оставаться дома

Власти Петербурга просят пенсионеров оставаться дома
Самоизоляция действительно может спасти жизнь. Фото: pixabay.com

Правительство Северной столицы настоятельно рекомендует пожилым людям и другим гражданам, находящимся группе риска, не выходить из дома.

В связи с пандемией коронавируса поход в магазин или поездка в общественном транспорте может обернуться плачевным исходом для людей старшего возраста или тех, у кого ослаблен иммунитет. Поэтому им необходимо оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.

В случае, если понадобится помощь, самоизолированные могут обращаться к волонтерам или социальным организациям. Об этом рассказала замглавы комитета по социальной политике Галина Колосов в ходе заседания в Смольном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, возможна ли самоизоляция президента Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера, Дмитрия Пескова, таких намерений пока нет.

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