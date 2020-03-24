Станцию метро «Кировский завод» отремонтируют в Петербурге

Станцию метро «Кировский завод» отремонтируют в Петербурге
Станция метро "Кировский завод". Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Сметная стоимость проекта ремонтных была одобрена.

Станция была открыта в 1955 году. Также, она внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Цель ремонта — устранение дефектов и улучшение конструкций стилобата. Одно из важных условий — сохранение исторического облика здания и его пространственных решений. Прямоугольник здания образует 44 дорические колонны, из-за чего напоминает храм Древней Греции. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В рамках ремонта будет выполнена гидроизоляция конструкций и полов помещений стилобата и устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия на несъемной опалубке. Кроме этого, в помещении будет организован необходимый температурный режим, отремонтируют растворные швы и установят новые несущие кирпичные конструкции. Также, будет выполнено многое других важных задач.

Проект капитального ремонта разработало ООО «АЖИО».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что “Новочеркасскую” закроют на капитальный ремонт.

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