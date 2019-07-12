“Новочеркасскую” закроют на капитальный ремонт

За работы по облицовке стен и пола заплатят максимум 85,5 млн рублей.

В Санкт-Петербурге отремонтируют станцию метро “Новочеркасская”. На обновление стен и полов хотят потратить до 85,5 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Сейчас петербургский метрополитен ищет компанию, которая бы занялась этими работами. Заявки принимаются до 29 июля, а 5 августа будет объявлен результат конкурса.

Предполагается, что работы начнут 23 декабря 2020 года.

Станцию метро “Новочеркасская” открыли в 1985 году. Она расположена на глубине примерно 61 м и имеет одну платформу. Расположена на “желтой ветке” метро между “Площадью Александра Невского-2” и “Проспектом Большевиков”. Ее ремонтировали без закрытия с 5 декабря 2013 до 5 декабря 2016 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Академическую” открыли после ремонта.