Ремонт третьего эскалатора на «Академической» завершится в конце июля

На недавно открывшейся после капитального ремонта станции «Академической» все еще не работает один эскалатор.

Всего на станции метро «Академическая» находится четыре эскалатора, три из них исправно работают, а вот один все еще ремонтируют. Пресс-служба Петербургского метрополитена сообщила, что эскалатор вновь заработает лишь 30 июля 2019 года, а саму станцию решили открыть раньше, дабы не создавать неудобства жителям Петербурга.

Напомним, что станцию открыли утром 1 июля. В основном капитальный ремонт «Академической», длившийся почти год, происходил в наклонном ходе станции, там обновлены обновлены водоотводящие зонты и полностью восстановлена гидроизоляция. А третий эскалатор рабочие использовали для доставки стройматериалов и самих рабочих, поэтому ремонт отложился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на «Академической» сломался эскалатор в первый же день. Петербуржцы пишут, что один эскалатор на спуск не проработал и дня – его закрыли в первый же день после ремонта.