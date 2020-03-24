Стоимость интернет-магазинов благодаря коронавирусу вырастет в разы

Велосипедисты все чаще заказывают еду и товары в интернет-магазинах. Фото: Pixabay

Велосипедисты все чаще заказывают еду и товары в интернет-магазинах. Фото: Pixabay

Петербуржцы предпочитают не выходить лишний раз из дома и заказывать все необходимое в сети.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает «Мойка78». На фоне пандемии петербуржцы начали чаще пользоваться iGooods и «Самокатом». Благодаря этому стоимость компаний может вырасти в несколько раз, уверены эксперты. Рост, рассказал специалист «Оценщик.ру» Галина Романова, пропорционален текущему спросу на услуги. При этом нет уверенности, что интернет-магазины имеют ресурсы для того, чтобы справиться с заказами. Эксперт убежден, что после победы над коронавирусом цифры будут совсем другими и вернуться к норме.

«Если кто-то будет приобретать интернет-компанию по доставке продуктов, то нужно отдавать себе отчет в том, что эти сверхпродажи не будут держаться в течение 5 лет. Думаю, через несколько месяцев ситуация изменится»,

— поделилась мнением специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности новых заражений коронавирусом в Петербурге.