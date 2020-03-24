Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии

Телеведущая резко высказалась об ограничениях на выдачу наличных.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем телеведущая написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Ксения Собчак прокомментировала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать во время распространения коронавируса. Так, кредитные организации просят ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах. Телеведущая не понимает, для чего это делается и как это связано с пандемией. Она подозревает, что в Центробанке работают плохие специалисты, либо она сама ничего не понимает. Собчак убеждена, что ничего хорошего не выйдет и даже более – все может обернуться трагедией.

«Ненавижу»,

— подытожила телеведущая.

Напоминаем, что Ксения Собчак не раз критиковала власти из-за коронавируса. Она убеждена, что политики боятся паники и поэтому замалчиваются реальные цифры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак показала, как Богомолов тискает ее грудь в ресторане.