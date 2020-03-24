Машинист электрички сообщал о симптомах коронавируса под похоронный марш

Если мужчину не уволят, впредь ему лучше будет мыслить позитивнее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Если мужчину не уволят, впредь ему лучше будет мыслить позитивнее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Подобная выходка может стоить ему должности.

Сегодня, 24 марта, появилась информация о том, что машинист электрички Луга-Санкт-Петербург включил информационное сообщение о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции для пассажиров под известное трагичное произведение Фредерика Шопена. По вкусу подобный формат информирования пришелся не всем.

Позднее, стало известно, что мужчину отстранили от работы. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, которая подтвердила, что данный инцидент действительно был.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны подробности новых заражений коронавирусом в Петербурге. Трое молодых людей при этом заразились в городе от знакомой. На данный момент в Петербурге зафиксирован 21 случай COVID-19. Двое заболевших успешно вылечились.