Владикавказца судят в Петербурге за уклонение от административного надзора

Кировский районный суд Петербурга рассмотрит дело уроженца Владикавказа. Его судят за уклонение от административного надзора.

По данным органов расследования, мужчина отбывал наказание за совершенное преступление. После освобождения из мест лишения свободы он был помещен под административный надзора сроком 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ограничения соблюдены не были. В декабре 2019 года мужчина самовольно без уважительных причин покинул место своего жительства. Разрешение УМВД района он при этом не получил.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Гатчинского района Ленинградской области осудили за уклонение от службы в армии. Его обязали выплатить штраф 50 тыс. рублей.