14 тысяч петербуржцев, прибывших из-за границы, должны уйти на карантин

Именно столько людей недавно вернулись из путешествий.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщается в материалах городского управления Роспотребнадзора. Около 14 тысяч жителей Санкт-Петербурга недавно вернулись из-за границы и должны самоизолироваться на фоне распространения коронавируса. Сейчас сотрудники ведомства пытаются найти каждого из них и вручить им постановлении об изоляции.

Напоминаем, что сейчас в больнице имени Боткина находятся 19 человек с инфекцией. Также в учреждении лежат 342 человек с признаками ОРВИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом. По словам специалиста, новый вирус не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как другие вирусы.