14 тысяч петербуржцев, прибывших из-за границы, должны уйти на карантин

14 тысяч петербуржцев, прибывших из-за границы, должны уйти на карантин
Жителям России в условиях пандемии коронавируса советуют изолироваться. Фото: pixabay.com

Именно столько людей недавно вернулись из путешествий.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщается в материалах городского управления Роспотребнадзора. Около 14 тысяч жителей Санкт-Петербурга недавно вернулись из-за границы и должны самоизолироваться на фоне распространения коронавируса. Сейчас сотрудники ведомства пытаются найти каждого из них и вручить им постановлении об изоляции.

Напоминаем, что сейчас в больнице имени Боткина находятся 19 человек с инфекцией. Также в учреждении лежат 342 человек с признаками ОРВИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом. По словам специалиста, новый вирус не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как другие вирусы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
из-за границы карантин коронавирус путешествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петросян обвинил Степаненко в хищении статуэтки за 200 тысяч рублей
Матвиенко сдала тест на коронавирус и призвала всех последовать ее примеру
В Петербурге похитителя смартфонов задержали с поличным
Пьяные посиделки на улице Марата закончились ножевым ранением
Убытки туротрасли в России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса
Школьников без интернета тоже не оставят без обучения
Как перевести продажи на удаленку и не остаться без денег —​ «Манго Телеком»
Tele2 в Санкт-Петербурге в два раза увеличила подключения через интернет