Врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом

Инфекция COVID-19 отличается от других вирусов особым способом проникновения в клетки. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук Тимур Бессараб.

По словам специалиста, новый вирус не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как другие вирусы.

«»Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками «короны»», — заявил специалист.

Как сообщает RТ, врач-инфекционист подчеркнул, что указанное обстоятельство усложняет распознавание вируса.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 425 059 человека, скончались 18 944.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о состоянии 10-летней девочки в Петербурге, у которой выявили коронавирус.