Tele2 в Санкт-Петербурге в два раза увеличила подключения через интернет

Tele2 подвела итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году. Лидерами по приросту подключений на Северо-Западе стали Санкт-Петербург, Карелия, Мурманская и Вологодская области. Самыми частыми посетителями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стал Санкт-Петербург с двукратным ростом продаж – 100%.

В списке лидеров оказалась Еврейская АО и регионы Сибири и Урала – Красноярск и Екатеринбург с результатом 94%, 85% и 81% соответственно. На Северо-Западе, кроме Санкт-Петербурга, число подключений SIM-карт через сайт выросло в Карелии, Мурманской и Вологодской областях на 40%, 19% и 17%.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. Услуга популярна среди абонентов, и Tele2 является лидером рынка по числу перенесенных в ее сеть номеров.

Особенно сильные результаты у Tele2 в столичном регионе, где MNP-баланс составляет 10 к 1 (на десять пришедших клиентов от Tele2 уходит всего один абонент). В Москве на MNP-переходы приходится 14% от всех подключений через сайт. Чуть опережает Москву и область по этому показателю Центр России, где этот показатель достиг 15%. Северо-Запад показал долю в 10%.

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. На Северо-Западе доля тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» с большим интернет-трафиком составила 31%.

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Динамика подключений популярных интернет-тарифов подтверждает рост проникновения пакетных продуктов в нашей базе. Таким образом, аудитория Tele2 становится все более «цифровой», а наши интерфейсы все лучше адаптируются к текущим запросам клиентов: мы стараемся развивать и поддерживать эффективный микс онлайн- и офлайн-точек контакта с пользователями. Так, например, при оформлении онлайн-заказа многие клиенты выбирают получение SIM-карты в одном из салонов нашей розничной сети, масштаб которой позволяет забрать заказ быстро и удобно».