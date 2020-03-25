В Петербурге похитителя смартфонов задержали с поличным

Мужчина не успел скрыться с места происшествия и был практически пойман за руку.

Все случилось сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе УВО войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти. Двое водителей по неустановленной причине поссорились на проспекте Косыгина – они выясняли отношения, когда один из них выхватил у другого телефон. В этот момент мимо проезжала машина с нарядом росгвардейцев – сотрудники вмешались в происходящее и задержали подозреваемого в хищении смартфона. Уже в отделении у него в кармане обнаружили чужой гаджет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке. Речь шла о том, чтобы запечатлеть главу государства, который прошелся по медучреждению в специальном костюме.