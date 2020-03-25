Следствие проведет новую экспертизу по делу экс-министра Абызова

Следователи заказали новую финансово-экономическую экспертизу по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, потому что предыдущая, на которую ушло девять месяцев, их не устроила.

В заключении эксперты должны были указать рыночную стоимость, по которой ООО «Сибирская энергетическая компания» купила акции у подконтрольных Абызову компаний. Как указывало следствие в обвинительном заключении, их цена в 4 млрд рублей была завышена.

Адвокат Абызова Александр Аснис отметил, сторона защита провела свою финансовую экспертизу с помощью компании «Росэнерго» и эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 млрд рублей.

Абызова обвиняют в создании преступной группировки с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов с подельниками обманул акционеров двух энергетических компаний, украл и вывел за границу 4 млрд рублей. Адвокаты бывшего министра пытались убедить суд отпустить его под домашний арест, предлагая залог размером 1 млрд рублей. За Абызова ходатайствовали Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и Александр Волошин, однако все это не помогло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося под арестом, пытались снять деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Сергея Степанова.