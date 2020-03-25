На Василеостровском рынке закрываются рестораны

Они не будут работать с четверга из-за карантина. В городе постепенно закрывается все больше мест.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе Васильевского рынка. С 26 марта будут закрыты все рестораны – не уточняется, сколько именно продлится карантин. На рынке убеждены, что бизнес должен нести ответственность за граждан. Проект заявил, что не хочет рисковать здоровьем и жизнью посетителей. Сейчас петербуржцам лучше оставаться дома и никуда не выходить лишний раз.

Напоминаем, что на сегодняшний день в больницу имени Боткина госпитализировано 52 человека, у которых есть признаки инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 14 тысяч петербуржцев, прибывших из-за границы, должны уйти на карантин. Именно столько людей недавно вернулись из путешествий.