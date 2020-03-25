В Петербурге выбрали подрядчика на строительство развязок к «Лахта центру»

Выбрана компания, которая построит эстакадные съезды на Приморском шоссе. Фото: КРТИ

Выбрана компания, которая построит эстакадные съезды на Приморском шоссе. Фото: КРТИ

Компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» выполнит работы по строительству эстакадных съездов для подключения делового квартала «Лахта центр» к улично-дорожной сети. Итоги конкурса по выбору подрядчика подвел комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Стоимость работ составит 3,6 млрд рублей. Подрядчик должен будет построить два двухполосных эстакадных съезда — северный и южный.

Один из них будет оборудован с движение в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением. Второй — с движение от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина.

«Срок завершения строительно-монтажных работ – не позднее 15 ноября 2023 года», — уточнили в КРТИ.

Заказчиком работ выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры в лице Дирекции транспортного строительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершился очередной этап строительства подъездных дорог к «Лахта Центру».