Петербуржцы смогут обратиться в прокуратуру по видеосвязи

Петербуржцы смогут обратиться в прокуратуру по видеосвязи
Петербуржцев просят обращаться с вопросами через месенджер. Фото: https://pixabay.com/

Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства начнут принимать обращение граждан по видеосвязи. Для того, что связаться с прокуратурой, нужно позвонить в «Whatsapp» по номеру: 79213403984. При себе у петербуржца должен быть документ, удостоверяющий личность. Горожан просят по возможности излагать вопросы в письменном виде, а также присылать фотографии необходимых бумаг в мессенджер.

Напоминаем, что бытует мнение о перегрузке интернета в связи с тем, что многие петербуржцы сидят дома и заходят в сеть. Так что возможны проблемы со связью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство Петербурга временно приостанавливает прием граждан. В качестве альтернативного варианта было предложено подавать свои обращения в электронной форме на специальный сайт letters.gov.spb.ru или в письменном виде в Смольный.

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