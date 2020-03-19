Правительство Петербурга временно приостанавливает прием граждан

Правительство Петербурга временно приостанавливает прием граждан
Смольный. Фото: gov.spb.ru

До 30 апреля личные обращения не будут приниматься членами правительства руководителями исполнительных органов. Мера связана с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

В качестве альтернативного варианта было предложено подавать свои обращения в электронном форме на специальный сайт letters.gov.spb.ru или в письменном виде в Смольный.

Всего в Северной столице выявлено 10 случаев заболевания COVID-19. Болезнь горожан протекает относительно легко, самочувствие удовлетворительное. В России же заболело уже 199 человек. Помимо этого, подтвердился первый случай летально исхода в РФ. Умерла 79-летняя жительница Москвы. Стоит отметить, что помимо вируса, у нее были и другие болезни, которые могли повлиять на печальный исход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса.

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