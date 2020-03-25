В Ленобласти разрешат охотиться в апреле

Раньше всего промысел разрешат в южных районах – с 11 числа по 20.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Весенняя охота в регионе стартует ближе к середине апреля. В южных районах промысел разрешат с 11 по 20 апреля, а в северных – с 18 по 27 апреля. Охотники смогут подстрелить пернатую дичь – самцов глухарей, тетеревов, гусей, вальдшнепа и селезней уток. С 15 апреля по 15 мая будет разрешена охота на медведей.

Отмечается, что сроки промысла сдвинули на десять дней в связи с аномально теплой зимой.

Напоминаем, что прежде чем приступить к охоте, необходимо получить на это разрешение у властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти идет охота на волков. За неделю во время любительской и спортивной охоты застрелили 14 волков.